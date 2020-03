Politiet om skuddrab i Aarhus: - Vores mistanke er blevet bestyrket

Politiet har siden torsdag i sidste uge ledt efter personen eller personerne bag drabet på en 25-årig mand i Tilst. Men det er endnu ikke lykkedes.

De er dog kommet tættere på, hvem det kan være.

- Mistanken er blevet bestyrket, i forhold til at det er i de kriminelle miljø, siger politiinspektør og chef for efterforskningen, Michael Kjeldgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi fik en anmeldelse klokken 23.29 torsdag aften, om at der var blevet affyret flere skud på en parkeringsplads på Søhøjen i Tilst.

Her fandt de efterfølgende en 25-årig mand siddende livløs i en bil.

Det var ved Søhøjen i Tilst, den 25-årige mand blev skudt og dræbt torsdag aften. Foto: Google Maps

Siden da har de søgt vidner, og flere har henvendt sig.

Nogle sidder måske inde med nogle detaljer, som de tænker er ubetydelige, men de kan være nyttige. Michael Kjeldgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra folk, som har set eller hørt noget i forbindelse med sagen eller tidligere har set noget i området. Det er særligt fra borgere i området, og det er vi meget taknemmelige for, siger Michael Kjeldgaard.

Østjyllands Politi hører dog stadigvæk gerne fra folk, da de endnu ikke har foretaget anholdelser i sagen.

- Nogle sidder måske inde med nogle detaljer, som de tænker er ubetydelige, men de kan være nyttige, siger politiinspektøren.

Ved du noget? Ring til politiet på telefonnummer 1-1-4.

Mistænkelig bil fundet udbrændt

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der har været to biler på parkeringspladsen forud for skyderiet.

Den ene var den Range Rover, som den 25-årige mand blev fundet dræbt i.

Den anden kan have været en sort BMW, som blev fundet udbrændt på Hadstenvej 221 i Sabro et kvarter efter skyderiet.

Politiet vil også gerne høre fra personer, der kan have set en eller flere biler i området mellem Tilst og Sabro, hvor den sorte BMW blev brændt af cirka klokken 23.40.

Nabo fik smadret bil

Henrik Jørgensen fra Tilst sad og spillede skydespil på sin PlayStation, da han pludselig kunne høre rigtige skud udenfor.

- Jeg hører noget, der lyder som fyrværkeri eller noget i den stil, inden det går op for mig, at der er blevet affyret skud. Så hører jeg en bil gasse voldsomt op. Helt hasarderet kørsel, sagde Henrik Jørgensen fredag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ganske forfærdeligt, at det kan ske. Selvom Tilst ikke er så stille og roligt længere, så plejer der ikke at ske noget lige her. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig det her.

Henrik Jøgensens egen bil blev også beskadiget under episoden.

- Jeg kunne læse mig frem til, at en mand, der er afgået ved døden, blev likvideret i sin egen bil, og efterfølgende er kørt direkte ind i vores bil, siger han.