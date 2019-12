Politibil beskudt med fyrværkeri

En patruljebil blev natten til lørdag beskudt af fyrværkeri. Arkivfoto. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Mens det fra fredag var lovligt at affyre fyrværkeri, så er der nogen, der har misforstået reglerne. For fyrværkeri må ikke skydes mod personer eller genstande. Alligevel var det tilfældet sent fredag aften i Aarhus.

Tidligt lørdag morgen fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang Rasmussen, at der sent fredag aften blev affyret fyrværkeri mod en patruljevogn på Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

- I forbindelse med en patruljering derude bliver der skudt med et romerlys efter en patrulje. Der bliver i hvert fald affyret tre skud, siger han.

Hændelsen fandt sted klokken 23.57.

- Patruljen vender om og forsøger at fange dem, der har gjort det, men de når at stikke af. Der er tale om nogle unge mænd, siger vagtchefen.

Han tilføjer, at hverken patruljevognen eller betjentene blev ramt.

I samme ombæring opfordrer Østjyllands Politi alle til at stoppe den hensynsløse omgang med fyrværkeri, før nogen kommer til skade.

60 anmeldelser om fyrværkeri

Også længere østpå i Københanvsområdet skyder grupper fyrværkeri mod hinanden.

Efter en voldsom torsdag aften, hvor grupper af børn og unge affyrede fyrværkeri mod hinanden, busser, taxaer og andre forbipasserende, melder politiet om en lidt roligere fredag aften og nat på Nørrebro i København.

Alligevel oplyser vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi, at der i løbet af aftenen har været omkring 60 anmeldelser om fyrværkeri i hele politikredsen.

- Det har været de scener, vi har set de sidste par dage, men i langt mindre målestok, siger han.

Det er blandt andet i Dragør, Valby og på Nørrebro, at politiet har modtaget anmeldelser, men også Københavns Vestegns Politi melder om tilsvarende anmeldelser i blandt andet Albertslund og Ballerup, men også i mindre grad end torsdag.