Mikkel og Marcus fik stjålet fyrværkeri for 100.000 kroner

Selvom smilene er store på billedet, har det været en træls oplevelse for de to 20-årige ejere af MM Festfyrværkeri. Foto: MM Festfyrværkeri

20-årige Mikkel Slumstrup og Marcus Palm har fået en hård velkomst til erhvervslivet. I år ville de for første gang forsøge at sælge fyrværkeri i Hadsten til nytårsaften, men de nåede kun at have deres krudt i få timer, før det blev stjålet. I alt forsvandt der fyrværkeri til en værdi af 100.000 kroner.

- Vi blev rigtigt kede af det og irriterede over det. Pengene får vi tilbage af forsikringen, men al den tid og hårde arbejde, vi har lagt i det, får vi jo ikke det fulde udbytte af nu, siger Mikkel Slumstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

De modtog deres leverance søndag morgen klokken 8.00, og i løbet af formiddagen fyldte de fyrværkeriet i en container. De fik stillet en anden container foran døren, så de to unge fyre regnede med, at krudtet stod i sikkerhed.

Fyrværkeriet blev stjålet fra containeren her i Hadsten. Nu har de unge fyre så anskaffet sig en endnu større container, som kan stå foran døråbningen, når butikken holder lukket. Foto: Mikkel Slumstrup

Men natten til søndag fik tyvene flyttet den anden container en halv meter. På den måde kunne de lige nøjagtig klemme sig ind, bryde hængelåsen op og forsvinde med fyrværkeriet.

Det betød, at der kun var en tredjedel tilbage af det krudt, som de ellers ville begynde at sælge i dag.

- Det er første gang, vi sælger, så det er lidt hårdt. Vi er trætte af, at folk ikke kan holde fingrene for sig selv, siger Mikkel Slumstrup.

Fyrede krudt af for 15.000

De to unge fyre har altid gået meget op i fyrværkeri, og sidste år brugte de omkring 15.000 kroner på fyrværkeri. Den fælles interesse gav dem idéen til at starte deres egen virksomhed, som fik navnet MM Festfyrværkeri.

Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det her er et dunk oveni nødden. Men vi synes, at vi er kommet ovenpå igen, og så må vi komme stærkere igen til næste år. Mikkel Slumstrup, medejer, MM Festfyrværkeri

- Vi har altid godt kunne lide fyrværkeri, men vi syntes, det var irriterende, at folk solgte det til overpris i forhold til, hvad man får for pengene. Vi ville gerne sælge til de bedste priser, så folk ikke bliver taget i røven, siger Mikkel Slumstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:18 VIDEO: Her kan man se, hvor meget fyrværkeri, der var i containeren søndag formiddag. Video: Mikkel Slumstrup Luk video

00:11 VIDEO: Og sådan så det ud dagen efter, da Mikkel Slumstrup og Marcus Palm kom ned til deres container. Video: Mikkel Slumstrup Luk video

For at undgå, at det sker igen, har drengene nu fået fat i en større container, der ved lukketid bliver sat foran container-døren. Lige nu er de i dialog med deres leverandør om at få leveret mere fyrværkeri, inden det bliver nytårsaften.

- Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det her er et dunk oveni nødden. Men vi synes, at vi er kommet ovenpå igen, og så må vi komme stærkere igen til næste år, siger Mikkel Slumstrup.

Tyveriet er meldt til politiet, men ifølge Mikkel Slumstrup er der endnu ikke nyt i sagen. TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra politiet, men det har desværre ikke været muligt.