Østjysk filmproduktion boomer: - Går spændende tid i møde

På afstand ser det ikke ud af meget. En gammel til-salg-sat gård midt på Lars Tyndskids Mark.

Men indenfor er der fyldt med mennesker.

- Vi er ved at lave en julefilm, som egentlig skulle foregå på en fiktiv ø, men nu skyder vi den på Syddjurs, hvor vi har en masse vand, som vi kan fuppe lidt med, siger Anders Berthelsen, medejer af produktionsselskabet Ja Film, Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang, at de producerer en spillefilm, og uden en offentlig pengesum på 10 millioner, havde det ikke kunnet lade sig gøre.

- Det er spændende at kunne lave det her. Vi oplever nogle nye muligheder herovre i Vestdanmark, så det var oplagt også at få finansieret en spillefilm nu, siger han.

Nye muligheder

Det er ikke tilfældigt, at Anders Berthesen og holdet bag den nye julefilm vælger at kaste sig over et sådant projekt lige netop nu.

For 20 år siden var der nærmest ingen film- og videoproduktion at spore i landsdelen. Sidan da er der sket en rivende udvikling, hvor det er blevet noget nemmere, at bide skeer med Hovedstaden.

- Politikerne på Christiansborg har bestemt, at vi skal have flere penge til regionale filmfonde, hvilket betyder, at vi i de vestdanske filmpuljer har fået mere at gøre godt med. Derfor kan man søge penge hos os, hvis man mener, at man har et stærkt projekt, siger Ronnie Fridthjof, direktør i Filmbyen Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ny i direktør-jobbet, og indtil for nylig var det i København, at han slog sine folder. Men især siden Aarhus Kommune valgte at stife Filmby Aarhus - for at støtte film- og videomiljøet i området - er tingene gået stærkt.

- Jeg er Aarhus-barn af hjertet, men for 25 år siden blev jeg nødt til at tage til København. Jeg håber, at jeg kan være med til at fortsætte udviklingen i Aarhus, så vi kan opnå, at der kommer en branche, hvor der er så meget gang i hjulene, at de unge mennesker og talenter faktisk søger at komme hertil, siger han.

Lige nu står han på femte etage af endnu en ny bygning i Filmby Aarhus.

- Der er lidt tomt her nu, men tanken er, at om ikke så mange måneder, så sprudler det her op af liv og folk der laver fortællinger på alle mulige platforme, siger Ronnie Fridthjof.

På vej ind i en spændende tid

I dag holder mere end 80 virksomheder til hos Filmby Aarhus. Ét af dem er de nyopstartede Dummy Entertainment.

De har blandt andet gang i en komedieserie til TV2 Zulu. Og Filmbyen har være en bærende årsag til, at de er, hvor de er i dag.

- At have et kontor i Filmbyen betyder, at man er lige der, hvor det hele sker. Mangler vi råd fra nogle af de mere etablerede, så stikker vi bare lige hovedet ud af døren og spørger, siger Emil Pahl, medejer, Dummy Entertainment, Aarhus.

- Før havde man meget det indtryk, at det hele foregik i København. Det er fedt at se, at miljøet udvikler sig i Aarhus, og at man også kan producere film her nu, siger han.

På marken på Syddjurs, hvor de er igang med optagelserne til en ny julefilm, ser Anders Berthelsen også lyst på fremtiden for branchen i Vestdanmark.

- Vi er på vej ind i en rigtig spændende tid. Der er sket en kolossal udvikling, og jeg fornemmer en enorm interesse for film herovre. Flere bliver, hvor vi før i tiden mistede dem til andre dele af landet, siger han.