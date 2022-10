Ørsted: Værket kan opretholde driften, indtil siloen er klar igen

Ørsted kalder den seneste udvikling i siloen for "meget alvorlig".

- Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe brandvæsnet med at bekæmpe branden. Vi er meget opmærksomme på, at det er til stor gene for rigtig mange mennesker, og vi har sat alle kræfter ind på at få det stoppet.

Er der snart en situation, hvor driften bliver ramt?

- Under hele branden har Studstrupværkets blok 3 opretholdt driften på kul og kan fortsætte med det, indtil siloen er klar til brug igen, oplyser Ørsted.

Risiko for øget røg

Der blev tidligere lørdag sendt en advarsel om, at der var risiko for, at slukningsarbejdet lørdag kunne skabe meget røg, da man lørdag morgen gik i gang med et mere decideret slukningsarbejde, hvor det hidtil har været den primære opgave at holde temperaturen nede.

Selvom ingen aktuelt er evakueret, er man klar til alle scenarier, fortalte beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl tidligere lørdag.

- Vi arbejder med mange scenarier, og vi vil ikke stå på bagkant, hvis der eksempelvis skal evakueres borgere, siger Kasper Sønderdahl.



Christiansbjerghallen i det nordlige Aarhus er blevet indrettet med madrasser og soveposer, så evakuerede borgere kan indlogeres her.