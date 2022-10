Nu må udsatte borgere nær storbrand komme hjem igen

Fredag anbefalede myndighederne, at særligt udsatte borgere i Løgten, Skødstrup, Studstrup og Hjortshøj skulle finde sig et andet sted at opholde sig for at undgå røgen.

Nu er der godt nyt til dem.

- Anbefalingen var baseret på vindretningen og røgens indhold af sodpartikler. Da vinden og udbredelsen af røgen p.t. ikke rammer de områder, kan borgere i risikogruppen for øjeblikket opholde sig der igen, oplyser Østjyllands Politi.

Borgere med hjertekar- og lungesygdomme er særligt udsatte, da det kan forværre deres tilstand.