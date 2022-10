Brandvæsen melder ud: Forvent også store mængder røg lørdag

Sådan lyder det fra beredskabsdirektør hos Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl.

- Vores folk på stedet, der gør en kæmpe indsats, har skullet hvile lidt i nat, og i dag går vi så igen i gang med at køre træpiller ud fra siloen for at slukke ilden udenfor, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Når det sker, vil der igen komme røg. Den vil komme i bølger, så i perioder vil der være meget røg og i perioder ikke så meget.