7-årig blev indlagt efter røg fra storbrand

- Vi har talt med lærerne, og de holder et ekstra øje med hendes hoste. Sådan må det være. Det er længe at være væk, og Fiona vil rigtig gerne i skole, fortæller Celine Haubold.



Hun understreger, at familien ikke er ude i en kritik. Hverken af Studstrupværket eller myndighedernes håndtering af sagen.

- Vi har stor tillid til myndighederne og værket. Jeg er helt sikker på, at de er lige så kede af det, som vi er, og de gør deres allerbedste, siger hun.

Styrelse: Røgen er ikke farlig



Siden branden brød ud for en uge siden, har meldingen fra myndighederne været, at røgen ikke udgør en sundhedsrisiko. Og det holder de fast i.

- Den kan være generende, men det er på nuværende tidspunkt ikke farligt at opholde sig i området. Der bliver målt hele tiden, og der er måles ingen kulilte af betydning i områderne uden for værket. Derfor er det ikke akut sundhedsskadeligt at opholde sig i området, understreger overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne Hempel-Jørgensen, over for TV2 ØSTJYLLAND.