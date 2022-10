Vinden vender – vil påvirke røgen fra storbrand

Lørdag kommer vinden primært fra en sydlig retning, og ifølge de lokale nær værket betyder det, at røgen bevæger sig op langs stranden i Studstrup og mod Løgten og Hornslet.

- Vinden er let til frisk og kommer fra en sydlig og sydøstlig retning, men det vender i eftermiddag.

- Her skifter den over til at komme fra en mere vestlig retning, men den aftager også, siger den vagthavende hos DMI Mette Wagner til TV2 ØSTJYLLAND.