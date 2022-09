Branden og situationen udviklede sig time for time

På pressemødet tidligere på dagen forklarede han, at forsyningssikkerheden også indgår som en vigtig faktor i slukningsarbejdet. Her kom det frem, at det er vigtigt, at selve siloen på Studstrupværket ikke brænder ned, da det vil tage flere år at bygge en ny, og at det vil påvirke Studstrupværkets produktion af el og fjernvarme.

- Vi har ikke en bekymring for, at siloen ikke kan holde, men det er klart, at jo længere tid der er brand, jo mere tærer det på betonen, sagde Kasper Sønderdahl til TV2 ØSTJYLLAND efter dagens andet pressemøde.

Sidst på eftermiddagen lød meldingen, at flammerne nu havde fat i siloens tag, men ifølge Kasper Sønderdahl var der styr på situationen.

Omkring 17.30 kom så dagens foreløbigt sidste meddelelse fra Østjyllands Politi, der nu afvarslede den tidligere beredskabsmeddelelse og oplyste, at borgerne i Studstrup igen kunne bevæge sig ud.

Har man indåndet røg fra branden og bliver dårlig, lyder opfordringen, at man skal kontakte egen læge eller lægevagten.



Myndighederne kan endnu ikke sige, hvornår branden er slukket, men forventer det mindst vil vare en uge endnu.