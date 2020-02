John mistede sit øje: Nu hjælper klinik ham videre

Ansigtsproteser DK i Skejby laver silikoneproteser til folk, der har mistet for eksempel et øje, en næse eller et øre.

At miste et øre, et øje eller sin næse er for de fleste, der oplever det, et kæmpe tab.

Det er nemlig ikke bare funktionsnedsættende. Ansigtstræk er noget af det første, vi mennesker lægger mærke til, og derfor kan fravær af markante ansigtsdele ofte føre til usikkerheder og selvværdsforringelser i for eksempel sociale sammenhænge.

Hos Ansigtsproteser DK i det nordlige Aarhus laver man - som det ene af kun to steder i Danmark - ansigtsproteser til mennesker, hvor det ikke har været muligt at foretage en kirurgisk rekonstruktion.

Foto: John Berthelsens venstre rekonstrueres som en spejlvendt protese, så den senere kan monteres, hvor det højre øje engang sad.

John Berthelsen er blandt klienterne. Han har fået fjernet sit højre øje, og nu skal han med Eli Garviks hjælp have monteret en øjen-protese.

- Mit højre øje har været dårligt lige siden fødslen, så jeg har aldrig set ret godt med det, og det sidste år, der har der faktisk ikke været lysindfald på det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter overvejelser med sin læge besluttede han sig i sidste ende for at få øjet fjernet. Selvom det har hjulpet, så ser han frem til at få sin protese.

- Kombinationen af et godt og et dårligt øje, det er ikke godt. Det giver noget ubalance, og nu hvor det dårlige er fjernet, så er det blevet bedre. Men det bliver endnu bedre nu, siger han.

Foto: Hvis protesen skal fremstå troværdig, er det nødvendigt at de designes ned til den aller mindste detalje.

Hjælper klienterne videre

- Det er en ekstremt lille niche, som ikke mange kender til. I hvertfald ikke før de selv, eller nogen de kender, er ramt, siger Eli Garvik, som driver Ansigtsproteser DK, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sker hvert eneste år, at danskere oplever at miste en ansigtsdel på grund af ulykker, kræft, forbrændingsskader eller andre traumer.

- Det går jo desværre godt. Godt for os, men det er synd, at så mange har brug for os, siger Eli Garvik.

Foto: Eli Garvik laver fra sin klinik i Skejby blandt andet øjne, ører og næser i silikone.

Ifølge Eli Garvik kan protesen hjælpe mennesker der af den ene eller anden årsager oplever ikke-funktionsmæssige gener i forbindelse med at mangle en ansigtsdel.

- Meningen er, at det skal hjælpe en videre med for eksempel det sociale liv. Det vil aldrig hundrede procent kunne erstatte, hvad man har mistet. Det bliver aldrig, som det var, siger hun.

Fra tandtekniker til anaplastologi

Eli Garvik læste egentlig til tandtekniker, men allerede to uger inde i uddannelsen hørte hun om konceptet med ansigtsproteser, og da vidste hun, at det var det, hun ville. I dag er hun indehaver af en stolt kandidatgrad i anaplastologi fra Kings College i London.

Anaplastologi er en gren af ​​medicinen, der beskæftiger sig med den protetiske rehabilitering af en fraværende, desinficeret eller misdannet ansigtsdel.

Foto: Man kan få hjælp til at søge om protese ved sin praktiserende læge, den lokale speciallæge, socialrådgivere eller sagsbehandlere hos kommunen.

Behandlingen virker for de fleste, men der er enkelte tilfælde, hvor monteringen af proteserne godt kan drille i dagligdagen.

- Nogen har lidt svært ved at sætte dem på. Funktionen kan godt drille for nogen, siger Eli Garvik.

For de fleste klienter virker behandlingen dog godt.

- Det er rigtig nemt. Ved øjenproteser, der løfter man bare lidt på øjenlåget og propper det ind. Hvis man mangler et helt øre, så får man sat nogle fiksturer ind i benet af en kirurg ovre på sygehuset, og så kan man klikke protesen af og på med magneter. Næseprotese er nok det sværeste, fordi man har et stort hul, hvilket gør, at monteringen bliver lidt sværere, siger hun.

Der går fire uger, før John Berthelsen kan få sit nye øje med hjem.

