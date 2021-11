Mistænkt på fri fod efter knivdrab

Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad de to mænd forklarede, eller hvorfor politiet mistænker dem for at have begået drabet.

Politiet har heller ikke villet fortælle om de nærmere omstændigheder ved drabet eller motivet til det.

Ekstra Bladet var til stede ved grundlovsforhørets start og beskriver, hvordan den ene af de sigtede kom ind i retslokalet med tårer trillende ned af kinderne.

Ifølge hans forsvarer havde han blot være chauffør for de to andre, skriver eb.dk.

De to mænd nægter sig skyldige. Den ene kærede på stedet kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret, mens den anden valgte at tænke over, om han vil gøre det, oplyser Jesper Rubow.