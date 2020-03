Letbanen indstiller kørsel på flere strækninger

Letbanen kører her til morgen med indstillet kørsel på to strækninger.

OPDATERINGER: 08:35: Der skulle nu være indsat erstatningsbusser. Midttrafik henviser til køreplanerne for rute 88 og 89, som kan tilgås via dette link. 08:43: Midttrafik skriver på deres Facebook-side, at kørslen nu skulle være genoprettet på Odder- og Grenaabanen. Der forventes normaldrift inden for en times tid.

Letbanen i Aarhus har til morgen indstillet kørslen på Odderbanen og Grenaabanen.

Indstillingen af kørslen sker på grund af frost og tekniske problemer med et af togene.

Det skriver Midttrafik på deres Facebook-side her til morgen.

Frost driller fortsat Letbanen

Letbanen har tidligere har været ude og sige, at man fra januar 2020 ville bruge glycerin på sporene til at afhjælpe forstproblemer, så frost ikke i fremtiden skulle give flere aflysninger.

- Der foregår i øjeblikket vedligeholdelse af Letbanesporene om natten, og det har betydet, at man ikke har kunnet køre med den maskine der behandler sporene og forebygger frostrelaterede aflysninger, siger en pressemedarbejder hos Midttrafik til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan måske undre, at Aarhus Letbane ikke er klar til at håndtere is på køreledninger på denne tid af året. Det har selskabets direktør, Michael Borre, tidligere svaret på.

- Når det bliver koldt, kører vi nogle gange iskørsler om natten. Det betyder, at vi ligger og kører for at fjerne isen fra køreledningerne. Men selvom vi kører om natten, er vi ikke overbeviste om, at det hjælper på køreledningerne. Vi har købt noget materiel, der skal fjerne isen, men det kommer først hjem til januar, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i oktober sidste år.

Ifølge Midttrafik skyldes aflysningerne, at man på grund af natligt sporarbejde ikke har kunnet forberede sporene på frosten.

Erstatningsbusser på vej

Letbanen skulle ifølge Midttrafik køre som planlagt på den indre strækning mellem Aarhus H og Lisbjergskolen.

Der vil ifølge Midttrafik blive indsat erstatningsbusser hurtigst muligt.

- Der er bestilt erstatningsbusser, og chaufførerne skulle lige nu være på vej ud med dem, siger pressemedarbejdere i Midttrafik, som TV2 ØSTJYLLAND her til morgen har talt med.

(Artiklen opdateres løbende)

