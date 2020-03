De unge kvinder flygter fra Norddjurs – se hvordan det står til i din kommune

Hvis man som mand bor i Grenå, Ebeltoft eller Hedensted og er på Tinder, kan det være nødvendigt at udvide søgningen efter kvinder til en relativt stor radius.

Og går man til bal i Holbøl, på diskotek i Ribe eller på bar i Brøns, kan det være svært at opdrive en kvindelig dansepartner i tyverne.

Kvinder i alderen 20-29 er nemlig i kraftigt undertal i provinsen.

Læs også Fortsat faldende befolkningstal på Samsø

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I hele 62 af Danmarks 98 kommuner er der mindst 10 procent flere mænd end kvinder i 20'erne.

I ti af disse kommuner, der for de flestes vedkommende ligger i udkanten af landet, er skævvridningen på over 20 procent. Blandt andet i Norddjurs Kommune, hvor der bor 23,57 procent flere mænd end kvinder i alderen 20-29 år.

I byer som København og Aarhus er de unge kvinder i overtal.

I et nyt datingprogram på TV 2 tager tyve kvinder til provinsen, hvor der er stor efterspørgsel på dem. Foto: Anders Brohus/TV2

Kigger man på Danmark som helhed, er tendensen klar, siger kønsforsker og lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, Kenneth Reinicke.

- I de store byer er der flere unge kvinder, mens mændene har tendens til at være mere til stede i yderkommunerne, siger han.

Se fordelingen af 20-29-årige i din egen kommune i kortet herunder.

Den kønsmæssige ubalance kan påvirke mændenes muligheder for at finde kærligheden, siger Kenneth Reinicke.

- Det kan være svært at finde sig en partner, når kvinderne er i undertal, og det kan påvirke mændenes liv.

Det skyldes, at mænd, der lever i parforhold, lever sundere og er bedre til at passe på sig selv, ligesom at det forhøjer manges livskvalitet at være i et forhold.

Kønsforskeren understreger dog, at man kan være selvvalgt single.

Læs også 17-årige Tobias fra Bornholm laver eksplosioner i Grenaa

Kvinder draget af storbyen

De unge kvinder flytter, fordi de i højere grad end mænd er drevet af de store byer, siger Kenneth Reinicke.

- De flytter på grund af udbuddet af uddannelsesinstitutioner, kulturtilbud, caféliv og muligheder for at gå i byen, hvor mange mænd bliver tilbage og vælger de mere traditionelle ”mandeuddannelser”, som er til stede, hvor de bor.

Som eksempel nævner han tømrer, smed, landmand og murer.

Skal man rette op på den skæve balance, må samfundet blive bedre til at skræddersy tilbud til kvinderne i udkanten af Danmark.

- I dag er mange af de uddannelser, som kvinderne efterspørger, klumpet sammen omkring de attraktive byområder. Hvis man i højere grad kunne læse til eksempelvis designer, journalist eller sygeplejerske i yderkommunerne, ville flere kvinder måske blive, siger kønsforskeren.

I programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender' kommer tyve kvinder fra hele landet til Sønderjylland for at møde disse fire singlemænd, der har haft svært ved at møde kærligheden, hvor de bor. Foto: TV2

Nyt program bringer kærlighed til provinsen

Mindst fire sønderjyder har forgæves ledt efter en kæreste i deres hjemstavn.

For at få hjælp til at møde en kvinde at dele livet med har de meldt sig til TV 2's nye datingprogram 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

En af dem er 35-årige Calle Freytag, der er født, opvokset og stadig bosat i Christiansfeld i Kolding Kommune, der er en af de danske yderkommuner, hvor kvinderne er i undertal.

- Der er ikke superstore chancer for, at jeg finder en pige i lokalområdet, har Calle Freytag indset.

Calle Freytag er 35 år og bor i Christiansfeld, en by med knap 3000 indbyggere. Han driver en udlejningsbutik og har en stor grund bag sit værksted, hvor han drømmer om en dag at bygge et hus med en kommende kæreste Foto: Anders Brohus/TV2

Efter folkeskolen drog mange af pigerne mod større byer som Aarhus, Odense og København for at uddanne sig til sygeplejerske eller arkitekt, mens gutterne blev hjemme på egnen og tog en uddannelse. Det skabte en undervægt af kvinder, hvilket Calle Freytag blandt andet har kunnet mærke i bylivet.

- Skulle man på jagt efter en pige, var man nødt til at tage til Kolding, og det er altså dyrt i taxa, siger han.

25-årige Henrik Andersen bor i Brøns nær Ribe, en by med 421 indbyggere. Han arbejder som maskinfører og bor i eget hus med en yderst velfriseret græsplæne. Han søger en pige med gode manerer - der kan lave frikadeller. Foto: Anders Brohus/TV2

26-årige Henrik Andersen, der bor i den lille by Brøns i det vestlige Sønderjylland, har heller ikke fundet kærligheden endnu.

Mange af pigerne fra hans folkeskoletid, der tog væk, er dog vendt tilbage. Bare ikke alene.

- De kommer tilbage med deres nye kæreste og første fælles barn, og det hjælper jo ikke os singlefyre, siger Henrik Andersen.

Læs også Tidligere ansatte på bosted står frem: Trusler og stikkerkultur på jobbet

35-årige Thomas Schmidt, der også medvirker i programmet, har taget en af de traditionelle "mandeuddannelser", Kenneth Reinicke refererer til. Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker kunne Thomas Schmidt tage uden at flytte fra den egn i Sønderjylland, hvor han har boet hele sit liv.

- Da vi gik til 25-års fødselsdag, var der stort set aldrig piger med. Og i dag, når vi går til bal i Holbøl, er der heller ikke mange piger, og dem, der er, er gift eller har børn, siger han.

Thomas Schmidt er 36 år og bor i Kiskelund, en by med 32 indbyggere nær den tyske grænse. Huset, han bor i, har han selv bygget – med plads til mange børneværelser. Han savner en kvinde at dele livet med. Foto: Anders Brohus/TV2

I Frifelt bor Søren Ole Clausen, der arbejder som sælger. Hans nærmeste 'gå i byen-sted' er Ribe, hvor der mest kommer relativt unge kvinder, der stadig går i gymnasiet.

- Og så er der måske nogle få på min alder, men det skulle jo være tilfældigt, hvis man lige skulle falde i hak med en af dem, siger den 25-årige sønderjyde.

Søren Ole Clausen er 26 år og bor i Frifelt, en by med 240 indbyggere. Han kan både lave saltomortaler og spille guitar, og så har han et spabad på sin terrasse. Foto: Anders Brohus/TV2

Pigerne, derimod, har ifølge Søren Ole Clausen ”et fantastisk udvalg”. Og derfor også tit en kæreste, fordi de har så mange mænd at vælge imellem.

Den unge sælger har meldt sig til programmet, fordi han savner en at dele livet med.

- Hvis jeg sidder i sofaen og ser noget sjovt, sidder jeg bare og griner alene, og det er ikke særlig sjovt. Jeg savner en at komme hjem til, siger han.

Se første afsnit af ’Kærlighed hvor kragerne vender’ onsdag 4. marts klokken 20 på TV 2 eller når du vil på TV 2 PLAY.