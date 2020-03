Fortsat faldende befolkningstal på Samsø

Det går nedad med befolkningen på Samsø. I januar 2020 boede der i ø-kommunen 27 færre borgere end i samme måned året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Nedgangen skyldes især, at der i 2019 døde mange flere, end der blev født. I alt døde 65 borgere i Samsø Kommune i løbet af 2019, mens kun 18 babyer kom til verden.

Når befolkningstallet ikke er faldet med mere end de 27 personer i løbet af 2019, så skyldes det, at lidt flere er flyttet til øen end fra den og især, at flere er flyttet til Samsø fra udlandet.

- Vi oplevede positiv tilflytning i 2019, men demografien betød alligevel, at befolkningstallet dykkede, fordi flere døde end der blev født, fordi der er flere ældre end unge, siger Marianne Jensen, der er bosætningskonsulent i Samsø Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Trussel mod fremtiden

Det faldende indbyggertal på Samsø er en del af en langvarig tendens, der har plaget øen i Kattegat i godt 100 år. Og næppe overraskende, så er det en alvorlig trussel mod øsamfundets fremtid.

- Hvis vi ikke får nogle flere til at bosætte sig på øen, så dør Samsø som samfund og hvis befolkningstallet bliver ved med at gå tilbage, så er det ikke sikkert, vi kan få lov at blive ved at eksistere som selvstændig kommune, lyder det fra Marianne Jensen.

Derfor har man i Samsø Kommune folk ansat specifikt til at arbejde med bosætning. Gennem marketing forsøger de at gøre børnefamilier i resten af Danmark opmærksom på glæderne ved ølivet.

- Samsø er lidt en drømme-ø. Her kan man på en anden måde forme sit liv som man vil. Skal man nødvendigvis arbejde 37 timer om ugen? Hvordan vil man have sine børn passet? Der kommer mange børnefamilier herover, som gerne vil prøve noget andet, fortæller Marianne Jensen.

- Det er ofte folk med små børn fra større byer, som fortæller, at de har travlt hele tiden, aldrig tid til deres børn og til at være hjemme.

Idyllisk ser det ud i Nordby på Samsø, der om sommeren myldrer med turister.

Indvandring hjælper

Måske har arbejdet med at få flere til at besætte sig også givet pote. I hvert fald, så har der det seneste årti været to år, hvor der ved årsskiftet har været flere indbyggere på Samsø end ved kalenderårets begyndelse. Det var i 2016 og 2011.

I 2016 boede der 14 personer mere på Samsø, da året var omme, end da det begyndte. Årsagen til dette års succes skal dog hverken findes i en ekstra stor tilflytning, babyboom eller udsædvanligt få dødsfald. Nej, befolkningsvæksten skyldes, at markant flere i 2016 indvandrede til Samsø.

Stranden i Ballen på Samsø er populær om sommeren.

- Når der i statistikken står ’indvandret’, så betyder det, at det er en person, som flytter til kommunen fra udlandet, forklarer Dorthe Larsen, der er afdelingsleder ved befolkningsstatistikken i Danmarks Statistik.

- Her tælles ikke borgere med, som er indvandret til Danmark, men først har boet og fået et CPR-nummer i en anden kommune.

Samsø var altså det første sted, de indvandrere som optræder i statistikken fra 2016, slog sig ned efter de havde fået opholdstilladelse.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er befolkningstallet på Samsø det seneste årti faldet med 9 procent.

Samsø er dog langt fra den eneste østjyske ø med en tendens til faldende befolkningstal.