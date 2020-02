17-årige Tobias fra Bornholm laver eksplosioner i Grenaa

Out of Nothing står der på den 17-årige Tobias Ipsens computerskærm. Sætningen indrammer hans passion for at kunne bruge computeren til at skabe noget stort ud af ingenting.

- Jeg synes, det er helt vildt fedt at animere. Jeg kan lære at lave lige hvad jeg vil. Jeg har friheden til at skabe noget ud fra ingenting, siger Tobias Ipsen på sit kollegieværelse på 3D College i Grenaa.

Han var 11 år, da han begyndte at redigere videoer på computeren. Først lagde han små videoer op på YouTube. Lidt efter lidt prøvede han kræfter med mere avancerede programmer, som han fandt vejledninger til på nettet.

Uddannelse udbydes kun i Grenaa

Den nu 17-årige bornholmer udviklede med tiden en særlig interesse i 3D, og i sommer valgte han at tage næste skridt mod sin drøm om at lave effekter i film.

Tobias Ipsen bor gratis på skolehjemmet i Grenaa, fordi han er under 18 år. Foto: Thomas Gam Nielsen

Han flyttede til Grenaa for at begynde på erhvervsuddannelsen multimedie animator på 3D College, det eneste sted i landet, der udbyder den type erhvervsuddannelse.

- Efterhånden som jeg begyndte at arbejde i lidt mere komplekse programmer, stiftede jeg bekendtskab med 3D-effekter og fandt ud af, hvor spændende en verden det er, siger Tobias Ipsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg plejer at sige, at jeg vil være ham, der laver eksplosionen, du ser i en actionfilm. Når du producerer film i dag, er der virkelig mange ting, der bliver lavet i 3D.

Grenaa: Mekka for nicheuddannelser

Der er i alt tilknyttet 80 elever på hovedforløbene som henholdsvis multimedie integrator og animator i Grenaa.

Mange af dem er ligesom Tobias Ipsen indlogeret på 3D Colleges skolehjem.

Igennem en række år har Viden Djurs i Grenaa specialiseret sig i at laver nicher - uddannelser som ikke er store, men som kræver høj grad af fagviden.

Alex Townley Porsborg er afdelingsleder for 3D College under Viden Djurs i Grenaa. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Vi er ikke Købehavn eller Aarhus, hvor mange unge naturligt rykker til, siger Alex Townley Porsborg, afdelingsleder hos 3D College, til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- Derfor forsøger vi at skabe et unikt miljø med faglige workshops og sociale aktiviteter i fritiden, så eleverne oplever at blive en del af et fællesskab.

Skolehjemmet gør det også nemmere at tiltrække unge fra hele landet - ligesom 17-årige Tobias Ipsen fra Bornholm.

Fede fællesskaber og god mad

Han er hurtigt faldet til på skolehjemmet, hvor han har fået flere nye venner, som deler hans passion for 3D.

- Der er et rigtigt fedt fællesskab, så jeg føler mig på ingen måde alene. Folk har mange af de samme interesser, så man har masser at snakke om, siger han og uddyber:

- Og så er der alle de ting, jeg skal bruge. Jeg får maden serveret og bor tæt på skolen. Det eneste, jeg selv skal tænke på, er at holde mit værelse rent og få vasket mit tøj, så det går lige.

De unge kan også benytte svømmehallen og fitnesscentret som ligger lige ved skolen.

Der er mad fire gange i døgnet for elever, der bor på Viden Djurs' skolehjem i Grenaa Foto: Thomas Gam Nielsen

Afdelingsleder: Gode jobmuligheder

Lige nu jagter Tobias Ipsen en praktikplads i Tyskland. Hans mor er tysk, og derfor snakker han sproget så godt, at han har lyst til at søge uddannelsesstillinger syd for grænsen.

- Fordi landet er så stort, så er der flere virksomheder her, som har brug for 3D-animatorer, og så kunne det være spændende at prøve at bo i udlandet, siger Tobias Ipsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Afdelingsleder for 3D College Alex Townley Porsborg forklarer, at selvom flere af eleverne søger pratikpladser i udlandet, så er jobmulighederne i Danmark større og større.

- Den digitale branche er i klar vækst i Danmark. Det er inden for spil og motion graphics, og der bliver også brug for flere og flere, som kan visualisere produkter og arkitektur, siger han.

Tobias Ipsen er også fortrøstningsfuld.

- Der er flere og flere ting, der bliver lavet i 3D, og det kommer formentlig kun til at fylde endnu mere i fremtiden, lyder forudsigelsen fra den 17-årige bornholmer.

Den 1. marts skal landets unge senest vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil begynde på.