Ny design-uddannelse åbner i Østjylland

Unge, der går med en drøm om at blive designer, har nu muligheden for at læse på en ny og særlig ungdomsuddannelse i Grenaa.

Uddannelsen er en HTX-uddannelse på VID Gymnasier i Grenaa, og den adskiller sig fra den klassiske handelskole-uddannelse ved at have fokus på kreativitet og design. Og så kan elever bo på en stor kostskole, imens de går på uddannelsen, og dermed komme fra hele landet.

- Vi skal lave et design college på HTX, fordi HTX kan det, som andre uddannelser ikke kan ved at koble teori med praksis, siger uddannelsesleder Vivi Ann jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede nu har elever været i brobygning på uddannelsen, og de fik blandt andet lov til at designe deres egen lampe.

Her er en lampe ved at blive samlet. Foto: Thomas Gam Nielsen

Marie Hovmann Mikkelsen fra Ryomgård Realskole var i brobygning på uddannelsen, og hun satser nu på at skulle starte på den nye uddannelse efter sommerferien.

- Jeg kommer 100 procent til at vælge det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Louis Dammüller Stendrup, der er elev på Sorø Frie Fagskole, er begejstret:

- Jeg synes, det er en virkelig, virkelig fed ide, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan blive selvstændig

Eleverne får en gymnasial uddannelse, der giver adgang til at læse videre, samtidig med at de dyrker deres interesse for design.

Under uddannelsen vil så meget af undervisningen som muligt kredse om design.

- Og så vil vi lave en vinkel, hvor man kan starte selvstændigt, så det kan blive mere erhvervsrelevant, siger uddannelsesleder Vivi Ann jacobsen.

Erling Hansen fra Hansen Furniture. Foto: Thomas Gam Nielsen

Hos den lokale møbelfabrik Hansen Furniture følger de også med i spænding. Virksomheden laver specialdesignede løsninger til private og erhverv – og for dem er det spændende med den nye ungdomsuddannelse.

- For der er tit, vi løser nogle designmæssige opgaver i samarbejde med kunden eller en arkitekt, og så kunne man godt forestille sig, at unge mennesker, som starter på sådan en uddannelse, kunne være med til sparing og komme med gode input, siger Erling Hansen, der ejer Hansen Furniture i Grenaa.

Det er 1. marts, at landets unge har deadline for at tilmelde sig en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.