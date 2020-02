Unge fra Skanderborg kan blive tvunget på gymnasie i Aarhus

Der er frit gymnasievalg i Danmark. Og så alligevel.

Kommende elever, der bor i Skanderborg, kan nemlig risikere at skulle gå på gymnasiet i Aarhus, selvom de helst vil blive i Skanderborg.

Det skyldes, at der på enkelte Aarhus-gymnasier er mange elever fra udsatte boligområder, mens der på andre er ganske få - noget, der har vist sig at skabe problemer på gymnasierne.

Derfor har regionsrådet besluttet at nedlægge klasser på syv østjyske gymnasier - og sende eleverne over på andre.

Den idé er de skeptiske overfor i Skanderborg.

- Det ville være meget ærgerligt, fordi det er det, man har stillet sig ind på at skulle, siger Bianca Hansen, der går i 9. klasse på Skanderborg Realskole.

- Vi plejer at ligge ret højt i antallet af førsteprioritetsopfyldelser, og vi kommer til at gå betydeligt lavere. Det kan man selvfølgelig politisk sige, at man er ligeglad med, men jeg synes, det er ærgerligt og forkert, siger Jakob Thulesen Dahl, der er rektor på Skanderborg Gymnasium.

For at sikre en mere lige fordeling foreslår Regionsrådet, at gymnasierne på kortet her skal optage færre elever. Eleverne skal i stedet omfordeles mellem gymnasierne, så de enkelte gymnasier max får 10 procent af elever fra udsatte boligområder.

Problem kan løses anderledes

Debatten om den mulige lukning af klasser og omfordeling af elever har skabt stor debat de seneste uger. Blandt andet har eleverne på flere af de nedskæringstruede Aarhus-gymnasier strejket, men det er ikke alle, der er utilfredse med det nye tiltag.

- Det gode er, at nu får ikke bare Viby, men også andre skoler i Aarhusområdet, en elevsammensætning, så vi i højere grad alle sammen afspejler det omkringliggende samfund, siger Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium, der den seneste tid har plaget af uro.

Rektoren på Skanderborg Gymnasium forstår da også problematikken, men mener, at den kan løses på anden vis.

- Vi anerkender fuldstændig de udfordringer, som vi især har hørt fra Viby Gymnasium, men måske var der andre veje til at håndtere det problem, end ved alene at fortynde problemet ved at tvangsflytte mange unge mennesker.

Regionsrådet har indstillet forslaget om fordelingen af elever til uddannelsesministeren, som skal tage endelig stilling i løbet af februar. Aftalen vil gælde for næste skoleår.