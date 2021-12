Kronprinsen åbner campus i Gellerup

- Jeg kom her for første gang for lidt over 30 år siden, da nogle af mine studievenner boede i en af de forreste bygninger, og her havde vi masser af gode tider, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg er glad for at se, at man tager de gode faciliteter i brug. Det skal være et sted, hvor man føler, at det er behageligt og trygt at komme.