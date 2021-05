Aftale om Gellerup indgået: Men uden beboernes medvirken

- Da vi sad til møde med borgmesteren sidste år var der ikke tale om at lave så mange lejligheder om. Det kom de og sagde de ville, for to måneder siden. Vi sagde nej, men de har ikke lyttet, siger Youssef Abdul Kader, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Gellerup.

- Når så mange lejlighederne skal laves om, betyder det at endnu flere skal flytte. Rigtig mange kan ikke komme tilbage til deres lejlighed, fordi den er lavet mindre eller blevet alt for dyr. Jeg er bange for, at renoveringen betyder, at rigtig mange beboere ender med at fraflytte helt.

Opfordrer til at stemme nej

Utilfredsheden med helhedsplanen får nu Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse til at opfordre alle beboere til at stemme nej, når beboerne i Gellerupparken den 21-23. juni skal stemme om den ved en urafstemning.

- Vi fortæller folk, at hvis man stemmer 'ja', så er det fraflytning og ikke renovering, man stemmer ja til, siger Youssef Abdul Kader.

Bestyrelsen har også indkaldt til ekstraordinært beboermøde, hvor planen blandt andet skal diskuteres. I sidste ende er det imidlertid repræsentantskabet i Brabrand Boligforening og byrådet i Aarhus, som træffer de endelige beslutninger om helhedsplanen.