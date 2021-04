Millionsvindel påvirker byens boligforeninger: -Jeg græmmes

Sagen drejer sig om den nu bortviste og politianmeldte tidligere direktør for Østjysk Bolig Allan Søstrøm, som angiveligt har svindlet boligforeningen for millioner. I oktober blev han bortvist for mistanke om svindel med små 400.000 kroner, men en advokatundersøgelse afslørede i ugens løb, at han antageligt har købt køkkener, appleprodukter og golfrejser til sig selv, samt inddraget en leverandør i sit svindelnummer og fået denne til også at bygge sig en ridebane og et jordvarmeanlæg privat.