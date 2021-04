Rådmand vil have ministeren på banen efter stor svindelsag

Efter at en advokatundersøgelse af Østjysk Bolig har vist, at der muligvis er sket mandatsvig, underslæb og udført returkommission igennem en årrække for mellem 15 og 20 millioner kroner, mener rådmand Bünyamin Simsek, rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, at loven for almene boligforeninger skal ændres.

- Vi (Aarhus kommune red.) skal have flere kompetencer og beføjelser til at lave opsøgende kontroller, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.