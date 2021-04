Undersøgelse: Millionsvindel i boligforening med dyre vine og kontante overførsler

På daværende tidspunkt havde kommunens tilsyn kendskab til sager, hvor direktøren uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner.

Rystet rådmand

Bünyamin Simsek er som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ansvarlig for tilsynet med de almene boligforeninger, og han er alarmeret over indholdet i advokatundersøgelsen.

- Jeg er simpelthen rystet over, hvad vi har fundet i Østjysk Bolig. Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt, siger Bünyamin Simsek i pressemeddelelsen.

Rådmanden oplyser, at tilsynet rykkede ud, efter at det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower.

Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe sammen med byens 13 almene boligforeninger, der skal sikre tilliden til, at boligforeningerne forvalter lejernes penge så godt som muligt.

- Det er en ekstremt vigtig og svær ledelsesopgave at sidde i en bestyrelse for en boligforening, og jeg synes, at der skal professionelle kræfter ind for at understøtte beboernes muligheder for at gennemskue, hvad der sker i deres boligforening. Det er noget af det, som jeg har spillet ind med, og som jeg helt generelt synes, at vi skal have set på i hele sektoren, siger Bünyamin Simsek.