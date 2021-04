Efter mulig svindelsag: Østjysk Boligs bestyrelse bliver afsat

Alle medlemmer i boligforeningens overordnede bestyrelse bliver derfor frataget sit ansvar. Dette betyder ikke, at det for alle afdelingsbestyrelser i Østjysk Bolig bliver berørt.

Katja Hillers, formand for organistionsbestyrelsen hos Østjysk Bolig, er ærgerlig over, at beboerdemokratiet bliver sat ud af spillet, men efter advokatundersøgelsen er hun forstående.

- Dog er jeg er ked af, at jeg ikke får mulighed for at gøre det arbejde færdigt, som jeg synes, vi var godt i gang med, men det er desværre ikke muligt, skriver hun i en pressemeddelse.

Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus kommune, mener at at lejerne i Østjysk Bolig skal være sikre på, at der nu bliver sat et arbejde i gang, der kan minimere boligforeningens tab.

- Der skal være en ledelse, der kun har øjne for at lukke sagen op, og som har erfaringer med, hvordan man driver en boligforening på en betryggende måde, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en meddelelse

- Jeg har sympati for, at man i Østjysk Bolig har villet stille sine mandater til rådighed for repræsentantskabet, men jeg er enig i tilsynets vurdering af, at der ikke er tilstrækkeligt, siger Bünyamin Simsek.



Beboerdemokratier i afdelingerne i Østjysk Bolig vil heller ikke blive berørt af, at boligforeningens bestyrelse bliver sat af.



Tilsynet har fået Lejerbos opbakning til, at den samtidig varetager bestyrelsesansvaret i Østjysk Bolig i en midlertidig periode.