Skandale ryster boligformand: Det er helt vanvittigt

Dyre vine og restaurantbesøg samt kontante overførsler for millioner af kroner er nogle af ingredienserne i en voksende skandale omkring boligforeningen Østjysk Bolig.

Det begyndte med, at direktøren sidste år blev bortvist med mistanke om, at han uretmæssigt havde foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner. Nu peger en advokatundersøgelse på, at der kan være svindlet for op mod 20 millioner kroner i foreningen.

Onsdag morgen oplyste Aarhus Kommune, at kommunen har politianmeldt flere medarbejdere i boligforeningen, og at kommunen ligeledes har overdraget en undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert om boligforeningen til politiet.