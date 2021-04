Millionsvindel vækker forargelse blandt beboere: Frygter konsekvenser for fremtiden

- Det er penge, som er vores, og som kunne være brugt til forbedringer. Lige meget om det er til min bolig eller til nogle fælles arrangementer, som ville være godt for mig og alle mine naboer, så synes jeg, at det er mega ærgerligt, siger Louise Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sagen rullede allerede i efteråret, da daværende direktør Allan Søstrøm blev fyret - mistænkt for at have svindlet for 370.000 kroner. Her cirka et halvt år efter slår en advokatundersøgelse fast, at der er flere om svindelen, og beløbet nu er steget til 20 millioner kroner.



Frygter konsekvenser for fremtiden

Med godt 2800 boliger i boligforeningen svarer svindelbeløbet på 20 millioner kroner til op mod 7000 kroner per bolig.



- Nu er det heldigvis ikke så længe siden, at vi sidst fik nyt komfur og køleskab, men man kan da godt frygte, at den mulige svindel kan betyde, at de penge ikke er der i fremtiden, siger Louise Nielsen.

- Vil jeg for eksempel kunne få skiftet mit toilet, når det engang skal skiftes?