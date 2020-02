Kronisk syge mødes til kaffe: - Befriende at lette hjertet

Det kan næsten virke smertestillende at tale ud om sine lidelser.

Det kan 26-årige Maria Kirstine Lorentzen og omkring 25 andre kvinder, der i dag er samlet på en cafe ved åen i Aarhus, skrive under på.

De er samlet til begivenheden Kroniker-Kaffe, hvor kronisk syge mødes, hyggesnakker og deler erfaringer.

- Jeg fik konstateret kronisk rygsøjlegigt for et år siden, og jeg har smerter der forplanter sig op igennem ryggen og hele vejen ned på bagsiden af benet, siger Maria Kirstine Lorentzen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Omdiskuteret bosted: Politiker affejer kritik fra tidligere ansatte

Hun tror, at hun uden konceptet her ville gå med flere af de svære ting selv, og at det ville sværere for hende at tale med venner og veninder.

- Det giver mig noget gåpåmod. Noget mere tro på, at det nok ska gå det hele. Det kan godt være, at jeg er ung og konstateret kronisk syg, men alle de andre her har allerede været det samme sted, hvor jeg er nu, og de er jo kommet videre, siger hun.

Sammen med 25 andre deltog Maria Kirstine Lorentzen i dag i begivenheden Kroniker-Kaffe, hvor de fremmødte talte om stort og småt med andre kronikere.

Håber at åbne folks øjne

Kaffemødet arrangeres af foreningen Kroniske Influencers, som bestyrer en instagram-side af samme navn. Foreningen håber, at man i fremtiden kan få arrangeret flere lignende begivenheder.

- Det er jo ikke sådan, at man bliver mere syg eller bliver mere 'det er også synd for mig' af det her. Tværtimod. Det er befriende at få lettet sit hjerte, hvis noget er hårdt, siger Jane Bonde, ambassadør, Kroniske Influencers, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

Læs også Tidligere ansatte på bosted står frem: Trusler og stikkerkultur på jobbet

- Jeg håber, at foreningen vokser, og at den bliver taget godt imod. Forhåbentlig får folk øjnene op for, at det her et godt fællesskab.

På søndag inviterer Kroniske Influencers til fælles Kronikermarch, hvor de vil gøre opmærksom på deres fællesskab og forhåbentlig nå ud til endnu flere kronikere.

Læs også Myte aflivet: Børn er ikke kræsne - forældre gør dem det