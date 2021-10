Jysk giver millioner i bonus til ansatte

Der må være store smil i Jysk-butikkerne over hele landet.

Koncernen, der begyndte i Silkeborg og nu har hovedsæde i Aarhus, har nemlig udbetalt bonusser til alle sine medarbejdere.

Årsagen er, at der blev landet et godt regnskab efter pandemien. Der var nemlig rigtig mange, der brugte det som anledning til at ændre indretning i deres hjem.

Ifølge virksomheden har deres butiksansatte gennemsnitligt fået 14.500 kroner i bonus, mens deres medarbejdere i hovedlageret i Uldum i Hedensted Kommune har fået omkring 8.600 kroner.