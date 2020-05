Hjemmearbejde hitter: Tilfredse kunder og mindre sygefravær

Hvad der normalt bare var et spisebord i Emma Simonsens lejlighed er de sidste par måneder forvandlet til et hjemmekontor.

Hun arbejder normalt i TDC's kundeservice, men da coronakrisen sendte hende og hendes kollegaer hjem betød det, at kunderne siden er blevet telefonisk betjent fra hjemmekontoret i Aarhus.

- Det har fungeret godt, fordi jeg rent teknisk faktisk har alt herhjemme. Jeg mangler ikke noget, siger Emma Simonsen, support-konsulent i TDC Erhverv Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hendes oplevelse kan også tydeligt aflæses i de kolde tal, hvor kunderne i en tilfredshedsundersøgelse tilkendegiver, at tilfredsheden er steget med 15 procent samtidig med, at sygefraværet er faldet med 20 procent.

Løsning skal udforskes fremadrettet

- Jeg synes, at det er fedt. Mega fedt. Og det er helt klart et område, som vi kommer til at udforske fremadrettet, siger afdelingsdirektør i TDC Erhverv Aarhus, Mads Liltorp Munk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tomt på TDC's kontorer i Aarhus, hvor medarbejderne arbejder hjemme.

I begyndelsen var de nye arbejdsrutiner en udfordring, men omvæltningen har på paradoksal vis sat sig et positivt aftryk.

- Det var totalt ukendt territorie vi trådte ud i, hvor vi på meget kort tid skulle omstille os, siger afdeingsdirektør Mads Liltorp Munk og fortsætter:

- Den oplevelse jeg har er, at medarbejderne har en anden type dialog, når de sidder derhjemme i egne trygge rammer.

Overrasker ikke ekspert

Thomas Faurholt Jønsson er lektor i arbejdspsykologi, og ham kommer det ikke bag på, at hjemmearbejdet har vist sig at være en succes.

- Det overrasker mig ikke. Hjemmearbejde tilfredsstiller vores psykologiske behov for autonomi - selvbestemmelse, siger han.

Han henviser til en metaanalyse af en række analyser fra 2007, der indikerede, at hjemmearbejde kan højne præstationen hos medarbejdere.

- Når vi arbejder hjemme kan vi selv tilrettelægge dagen. Man kan måske arbejde, når det passer en, man kan tage en pause, når man lige vil, ordne vasketøj, som gør konen glad for en - ting der letter arbejdspresset og øger engagementet, og det er måske det, som kunder har kunnet mærke, siger Thomas Faurholt Jønsson.

Han håber, at man vil tage den læring, som man har fået i løbet af coronatiden, med sig videre.

- Vi kan tage det vi har lært med os videre. Mange arbejdsgivere vil måske se mere positivt på det i fremtiden, hvis en medarbejder spørger, om vedkommende ikke lige kan sidde hjemme de sidste to dage i ugen, fordi man nu har set, at det faktisk fungerer, siger han.

Fremtiden er en gylden mellemvej

Også hos softwarevirksomheden Ka-Ching, som TV2 ØSTJYLLAND fortalte om den 18. maj, har coronakrisen været en øjenåbner.

- Vi har vendt situationen lidt på hovedet. I stedet for, at man forventes at mødes på arbejde hver gang, og kun en gang i mellem deltage i sociale arrangementer, så forventes man ikke længere at møde på arbejdet. Kun hvis man har lyst, sagde virksomhedens direktør, Martin Sandvad, til TV2 ØSTJYLLAND den 18. maj.

Hos software-virksomheden Ka-Ching må de ansatte nu selv bestemme, om de vil arbejde hjemme eller på kontoret.

Nu er spørgsmålet i TDC Erhverv Aarhus, om man ligesom Mads Faurholt Jønsson foreslår, og som man gør hos Ka-Ching, skal gøre akutløsningen permanent.

- Der kommer til at ske et eller andet. Præcist hvad udforsker vi nu sammen med medarbejderne, siger Mads Liltorp Munk.

Og spørger man dem, så kunne noget tyde på, at den fremtidige løsning bliver den berømte gyldne middelvej.

- Jeg håber helt klart, at dem med behov for hjemmearbejde fremover kan have det som en muligheder, siger Emma Simonsen.