Lufthavn 'skuffet og trist' efter grænseåbning: - Beslutning taget uden hensyn

Omtrent to og en halv måned inde i coronakrisen flyver luftbranchen fortsat på stækkede vinger. Og efter dagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) er udsigterne ikke just lysere.

Fra 15. juni bliver det igen muligt for danskere at rejse på ferie til Tyskland, Norge og Island. Ligeledes vil det være muligt for tyskere, nordmænd og islændinge at tage til Danmark.

Men myndighederne fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til verdens øvrige lande frem til 31. august.

En nyhed man i Aarhus Airport modtager med stor skuffelse.

- Den her løsning var den værste af de scenarier, der var stillet op på forhånd. Vi havde forberedt os på en større genåbning, men nu kigger vi fortsat ind i en ordrebog på tæt på nul, siger direktør i Aarhus Airport, Peer H. Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lufthavnsdirektør: - Skuffet og trist

'I år bliver en sommer, hvor mange danskere kommer til at holde ferie hjemme', lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet i dag.

- Jeg er skuffet og trist. Det er en beslutning taget uden hensyn til den branche, som vi repræsenterer, og den betyder for os, at vi må udskyde vores vækstambitioner med to til tre år, siger Peer H. Kristensen.

Siden 13. marts har grænserne været lukkede og alle ikke-nødvendige rejser frarådet. Statsminister Mette Frederiksen (S) orienterede på et pressemøde i dag om den noget begrænsede genåbning af grænserne. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

På pressemødet kom det også frem, at regeringen forventer at åbne op for de øvrige Schengenlande og Storbritannien på den anden side af sommerferien.

- Det er for nemt bare at trække den her streg. Det lugter af, at genåbningen handler mere om politik end om økonomi, og vores branche står her tilbage som gidsel i det politiske spil, siger lufthavnsdirektøren og fortsætter:

- Der er flere EU-lande Grækenland og Portugal, der har håndteret smitten fint, så vi regnede da med, at vi ville have kunnet åbnet mere op til de destinationer.

Skal kigge langt efter at komme på vingerne igen

Direktør i brancheorganisationen Dansk Luftfart, Michael Svane, synes også, at dagens udmelding om næste skridt i genåbningen er lidt for forsigtig.

- Det er en meget forsigtig åbning. Det betyder, at rejse- og luftfartsbranchen skal kigge meget langt efter for alvor at komme på vingerne igen, og det får store konsekvenser for både lufthavne, flyselskaber, samt rejse- og oplevelsesbranchen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham overlever branchen for øjeblikket på et aktivitetsniveau der svarer til et til to procent af normaltilstanden.

Svækker landsdelen som international spiller

Og spørger man lufthavnsdirektøren i Aarhus Airport er man snart nået et punkt, hvor det niveau ikke længere er holdbart.

- Charterindustrien beskæfter rigtig mange i Østjylland. De er alle hårdt ramt og vil fortsat være det. Her er der heldgivis nogle hjælpepakker, som man kan bruge. Men man glemmer en ting, som det ikke ser ud til, at man har haft for øje, siger han og fortsætter:

- Når de forskellige flyselskaber bestemmer, hvor deres fly skal stå og base være, så kigger de jo væk fra Danmark og vores lufthavn lige nu.

Han frygter, at beslutningen om fortsat at køre på så lavt et blus vil ende med, at flyselskaberne placerer personale og de centrale strukturer i andre lande, hvilket vil skade den danske luftfartsindustri langt længere ud i fremtiden end coronakrisens direkte konsekvenser vil.

- I bund og grund handler det om international tilgængelighed. Der kommer en hverdag på den anden side, hvor alt ikke bare er virtuelt, og hvor østjyske virksomheder igen skal kunne konkurrere internationalt. Hvis Østjylland skal kunne være et internationalt samfund på den anden side af den her krise, så mangler der en erhvervsdimension i den her genåbningsplan, siger Peer H. Kristensen.

