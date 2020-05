Dødelig bakterie i rådhusets vand: Rensning kan koste mindst en kvart million

I forbindelse med genåbningen af Aarhus Kommunes administrationsbygninger under Teknik og Miljø er der lavet målinger af legionellabakterier i vandinstallationerne.

Resultaterne viser, at vandet i rådhuset og fire andre bygninger har potentielt sundhedsskadelige forekomster af legionella. Det skyldes, at det varme vand har stået stille i de gamle rør på rådhuset under nedlukningen.

- Legionellabakterier kan give en ret alvorlig lungesygdom kaldet legionærsyge, som ikke kan behandles med almindelig pencilin, siger ledende overlæge for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi ved, at det er cirka én ud af ti, der vil dø, hvis man ikke får den rette behandling.

Hvad er legionella? Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter.



Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella.



For at undgå vækst af Legionella i et vandsystem, er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, at det varme vand mindst er 50 °C.



Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder. I Danmark bliver der normalt påvist mellem 100 og 150 sygdomstilfælde om året. I årene 2014 og 2015 er der med 150 – 200 tilfælde om året påvist et højere antal end normalt. Der er foreløbigt ikke nogen forklaring på dette øgede antal, som kan være et tilfældigt udsving.



Ud over lungebetændelse kan Legionella også give en mildere influenzalignende sygdom, der kaldes Pontiac feber. Sygdommen kræver ingen behandling, men er sandsynligvis langt mere almindelig end legionærsygdom. I modsætning til legionærsygdom er alle uanset køn og alder lige modtagelige for at få Pontiac feber.

Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Hos Aarhus Kommune har de dog håndteret situationen, så der ikke er risiko for, at medarbejdere bliver inficeret med bakterien fortæller Katharina Nyborg, som er chef for Ejendomme i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Overlægen for Patientsikkerhed har sagt god for vores håndtering, hvor vi har lukket for badefaciliteter og for andre vandinstallationer, som kan føre til små dråber vand, der kan komme ned i lungerne og inficere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Rør skal renses kemisk

Den seneste måned har man i Aarhus Kommune forsøgt at få værdien af legionellabakterier i vandet ned ved at lave gennemskylninger ved forhøjede vandtemperaturer.

Om det er lykkes at få værdien tilstrækkeligt ned, vil nye prøver så vise. Katharina Nyborg, chef for Ejendomme i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Det har dog ikke hjulpet, og derfor skal de henover weekenden i stedet forsøge at få værdien ned ved at lave en kemisk rensning af de gamle rør i bygningen.

- Vi skulle gerne være færdige med rådhuset sidst på mandagen. Om det er lykkes at få værdien tilstrækkeligt ned, vil nye prøver så vise, siger Katharina Nyborg.

Det er altså andet skridt i forsøget på at få mængden af legionellabakterier i vandet ned. Hvis det lykkes bliver omkostningen af rensningen af vandet et sted mellem 200.000 og 250.000 kroner.

Kan ende i stort ombygningsarbejde

Hvis den kemiske rensning af vandet til gengæld ikke ender med det ønskede resultat, så skal Aarhus Kommune finde ud af, hvad de så skal gøre, for at få værdien af legionellabakterier ned.

- Hvis det ikke lykkes, skal vi se på, hvad der så skal til. Så kan det være, at vi skal installere et kloranlæg, udskifte rør eller dele af rør, siger Katharina Nyborg.

Det kan altså betyde, at rør inde i bygningen skal udskiftes, og det vil betyde, at der skal ske et ombygningsarbejde.

Symptomer på legionella hoste



åndenød



høj feber, over 39 grader



hovedpine



kvalme, opkastning og/eller diarre



generel følelse af at være syg

Kilde: Statens Serum Institut Se mere

- Det ville naturligvis forstyrre arbejdet i bygningerne. Jeg kan ikke sige noget om omfanget, da jeg jo ikke ved, hvad det vil kræve, eller om det overhovedet bliver nødvendigt. Men hvis man skal udskifte alle rør, så ville det selvfølgelig blive omfangsrigt

I tilfælde af at den kemiske rensning ikke virker, skal der laves en plan sammen med rådgivere om, hvordan de mener, at Aarhus Kommune bedst håndterer situationen.

Lejlighedskompleks blev ramt af legionella

Tilbage i februar 2019 kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om et lejlighedskompleks ved Nørreport i Aarhus, hvor boligforeningen udstedte et badeforbud efter at have konstateret legionella i to af lejlighederne.

Her kunne vi også fortælle, at den hyppigste smittekilde til legionella antages at være den smittedes egen vandforsyning.

Når vandet i en vandforsyning er stillestående og har en lunken temperatur, har de potentielt dødelige legionellabakterier gode vilkår for at udvikle sig. Det er altså det, der nu er sket ved Aarhus Rådhus og i fire andre kommunale bygninger.