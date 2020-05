Regeringen knuser danskernes drømme om ferie sydpå - det bliver ikke i år

Fra 15. juni bliver det igen muligt for danskere at rejse på ferie til Tyskland, Norge og Island. Ligeledes vil det være muligt for tyskere, nordmænd og islændinge at tage til Danmark.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet fredag.

Men der er skuffelse til alle, der havde håbet at tilbringe sommerferien på en strand i Sydeuropa. Danmark fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til verdens øvrige lande frem til 31. august.

- Der er ikke noget, vi hellere vil, end at åbne det hele op i dag, men det, vurderer vi altså, ikke vil være forsvarligt. Derfor bliver i år en sommer, hvor mange danskere kommer til at holde ferie hjemme, siger statsministeren og opfordrer til at opleve Danmark og lægge penge på hoteller, restauranter og alle de andre steder, der i øjeblikket lider under manglende turister.

På den anden side af sommerferien forventer regeringen at åbne op for de øvrige Schengenlande og Storbritannien.

Ferie med restriktioner

Det kommer til at foregå med restriktioner, når turister fra vores nabolande tager på ferie i Danmark.

De skal dokumentere, at de har booket et ophold i Danmark udenfor København, og de skal have booket mindst seks overnatninger i sommerhus, campingplads, på hotel eller lignende.

De må gerne tage på ture til København, men ikke bo i hverken København eller Frederiksberg Kommune.

Der vil blive lavet stikprøvetests ved grænsen og opstillet mobile teststationer populære steder i sommerlandet. Men det vil dog ikke være et krav for at indrejse i Danmark, at man lader sig teste.

Hvis en udlænding, der ønsker indrejse, viser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil vedkommende blive afvist.

Og alle udenlandske turister vil få information om de danske coronaretningslinjer, når de kommer hertil.

Danskere opfordres til at undgå storbyer, hvis de tager på ferie i Norge, Island eller Tyskland.

Ingen åbning mod Sverige

Der er indtil videre ingen grænseåbning mod Sverige, der har en højere grad af smittede end Danmark. Der er dog fortsat en dialog med Sverige og Finland, forsikrer statsministeren.

- Vi har tæt dialog med vores broderland Sverige. Vi har et tæt forhold, det vil vi også have i fremtiden, siger statsministeren.

- Vi står forskellige steder i forhold til corona. Vi har fra den danske regerings side et stærkt ønske om at finde en løsning med vores svenske naboer. Det kan for eksempel være en regional løsning med et særligt fokus på øresundsregionen, siger Mette Frederiksen.

Danskerne håber stadig at komme sydpå

I mere end to måneder har næsten ingen danskere forladt landet, og næsten ingen er kommet ind i Danmark for at mindske spredningen af coronavirus.

13. marts frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Og dagen efter lukkede Danmarks grænser. Siden da har vores svenske, norske og tyske naboer ikke kunnet rejse ind i landet, medmindre de har haft et anerkendelsesværdigt formål som for eksempel arbejde.

Flere af de store rejsebureauer meldte forud for dagens pressemøde, at mange danskere stadig satser på at rejse udenlands denne sommer. Men så sent som torsdag advarede Udenrigsministeriets Borgerservice imod at glæde sig for tidligt.

- Der er en risiko for, at vi også fremover kommer til at fraråde ikke-nødvendige rejser. Nogle kommer måske afsted. Mange kommer nok ikke afsted, sagde direktør for organisation og borgerservice ved Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen.

Man risikerer at strande i udlandet

Rejsevejledningen til andre lande end altså lige Tyskland, Norge og Island forlænges blandt andet, fordi man stadig i udlandet kan løbe ind i restriktioner og risikere at strande i det pågældende land.

Meget af den resterende verden er nemlig langt hårdere ramt af coronavirus og har strammere tiltag gældende.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger, at man stadig skal være forsigtig og tage sine forholdsregler.

Hvis man rejser uden for de tre nævnte lande og kommer tilbage, skal man stadig isolere sig i 14 dage.

