Kendt byggematador bryder loven: Fortsætter på trods af forbud

Der var fredag eftermiddag livlig aktivitet ved et byggeri af fire parcelhuse på Overvænget 36-42 i Randers-bydelen Over Hornbæk. Men det burde der slet ikke være.

Søren Tovgaard – kendt som en af byens største byggematadorer – har nemlig som bygherre og ejer af grundene fået påbud mod at fortsætte byggeriet, indtil der foreligger en byggetilladelse.

Vi arbejder med sagen lige nu, og hvis byggeloven er overtrådt, er det naturligvis noget, vi tager seriøst. Østjyllands Politi

Sagen begyndte i december, hvor der blev søgt om den nødvendige byggetilladelse, herunder om dispensation til en omfattende terrænregulering.

- Men bygherren ønskede ikke at levere materialet. Der er derfor endnu ikke udstedt hverken dispensation eller byggetilladelse, lyder det fra Randers Kommune.

Det fremgår af et bilag hos kommunen, at Søren Tovgaard gennem en arkitekt har ansøgt om de nødvendige dispensationer. De er dog endnu ikke givet. Ligesom der ikke er en byggetilladelse.

Anmeldt til politiet

På trods af den manglende tilladelse fortsætter byggeriet. Det kunne kommunen konstatere ved to tilsyn den 12. marts og 27. april.

Ved førstnævnte var de fire fundamenter blevet støbt, og i slutningen af april fremstod husene med halvt opførte facader.

Læs også Nu begynder byggeriet: Danmarks højeste tårn skyder op i Østjylland

- I overensstemmelse med standsningspåbuddet blev sagen derfor overgivet til politiet, oplyser kommunen.

Men det har ikke fået bygherren til at stoppe. Tværtimod.

Var i gang fredag

Da TV2 ØSTJYLLAND fredag eftermiddag besøgte byggepladsen, var flere håndværkere i gang ved en af de fire parcelhuse.

- Vi arbejder med sagen lige nu, og hvis byggeloven er overtrådt, er det naturligvis noget, vi tager seriøst, lyder det fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredag blev loven brudt, da håndværkere arbejdede på et af parcelhusene.

Sagen skal også behandles politisk.

På tirsdag skal medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune tage stilling til, om byggeriet skal lovliggøres med den rette tilladelse og dispensationer.

Eller om det skal hel eller delvis nedrives.

02:01 VIDEO: VIDEO: Der var ikke meget forsamlingshus over Pavillonen i Thorsø. Nu er det revet ned, og borgerne har sikret byen et nyt. Indslaget er fra den 20. maj. Luk video

'Noget griseri'

- Forvaltningen lægger op til, at byggeriet skal gøres lovligt. Det er et kæmpe arbejde at sætte en nedrivning i gang, og man skal vurdere, om den modsvarer 'forbrydelsen', der er lavet, siger formand for udvalget, Frank Nørgaard (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er dog ikke overbevist om, at udvalgsmedlemmerne blot følger forvaltningens anbefaling.

Jeg synes, at det er noget griseri, når en bygherre bare fortsætter og gør, som det passer ham, fordi han er en stor kanon. Frank Nørgaard (DF), udvalgsformand, Miljø- og Teknikudvalget

Beslutningens skal først tages efter en politisk drøftelse, og Frank Nørgaard selv er ikke tilhænger af sagens forløb.

- Jeg synes, at det er noget griseri, når en bygherre bare fortsætter og gør, som det passer ham, fordi han er en stor kanon, siger Frank Nørgaard.

Også for høje carporte

Ud over dispensation for terrænregulering skal der også dispenseres for højden på tre af carportene, før byggeriet kan fortsætte.

TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at få en kommentar fra bygherren Søren Tovgaard, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Du kan læse mere om sagen under punkt 67 her, hvor der også fremgår fordele og ulemper ved lovliggørelse eller nedrivning.

De fire parcelhuse har taget form, på trods af der har været udstedt et påbud mod arbejdet.