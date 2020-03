Hjælp på vej fra oven: Nu falder vandstanden endelig

De massive mængder regn, der er faldet i februar, har resulteret i forhøjede vandstande og oversvømmelser. Nu er der endelig lys for enden af tunnelen. Arkivfoto.

Oversvømmelser, ødelagte ejendomme og en nedstyrtningstruet dæmning, der fik et helt boligområde evakueret, er bare nogle af de konsekvenser, som de sidste manger ugers enorme nedbørsmængder har medført.

Der er aldrig før faldet så meget vand ned fra oven som der gjorde i februar måned. Og som et resultat heraf er søer og å-systemer i hele landsdelen gået langt over sine bredder. Til stor frustration for mange.

Men nu ser der endelig ud til at være lys for enden af tunnelen.

Teknik- og Miljø-afdelingerne i Aarhus- og Skanderborg Kommune bekræfter, at vandstanden lader til at være kraftigt faldende - hvis altså DMI's nuværende prognoser holder stik.

Prognoserne er nemlig stadig forbundet med en vis grad af usikkerhed.

Hjælp på vej til Alken Enge

Østjyllands Brandvæsen har på et møde i krisestaben her til morgen vurderet, at vandstanden i Mossø i Skanderborg Kommune nu er faldet så meget, at oversvømmelserne i Alken Enge, som TV2 ØSTJYLLAND tidligere har dækket, nu kan afhjælpes.

Det bekræfter Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunens borgmester, Frands Fischer, glæder sig over, at pumpeindsatsen nu kan starte på et område, der i den grad har været hårdt ramt.

- Det kan jeg kun være glad for. Det betyder rigtig meget for de mennesker der bor ude omkring Alken Enge især. Det har været en slem omgang. Vi har tidligere haft perioder med meget regn, men jeg kan ikke huske, at der nogensinde har været så oversvømmet og så meget vand på en gang, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Alken Enge har været hårdt ramt af vandstandene de sidste uger.

I forbindelse med at afhjælpningsarbejdet påbegyndes, opfordrer Østjyllands Brandvæsen alle til at holde afstand og undlade at blokere de smalle veje med personbiler.

Samtidig skal man være opmærksom på, at Alkenvej og Mossøvej vil være spærret i perioder.

Veje genåbnes i Aarhus

Også i Aarhus Kommune er man nu nået et punkt, hvor konsekvenserne fra de store mængder nedbør nu kan afhjælpes.

I Aarhus-bugten er der ikke udsigt til forhøjet vandstand de kommende uger. Og det er godt nyt. Det betyder nemlig, at vandet fra åer fortsat vil kunne løbe ud med god fart, og derfor kan man nu begynde at genåbne veje.

Det bekræfter Trafik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I morgen forventer man at kunne genåbne Søskovvej.

Holmbækvej er lettere beskadiget, og der er derfor et lidt længere tidsperspektiv, før vejen helt kan genåbnes.

Det samme gør sig gældende ved Nymarksvej i Mårslet og på Brabrandstien, hvor henholdsvis bilister og cykilster må væbne sig med yderligere tålmodighed, da der fortsat ligger en del vand på vejene her.

Stilstand i Silkeborg

I Silkeborg Kommune har man været særligt hårdt ramt af de sidste ugers voldsomme vejr, hvor Gudenåen og Silkeborg Langsø for længst nåede makskapaciteten.

Det betød oversvømmelser, lukkede veje, fartbegrænsninger og jord og marker, som nu i lang tid har været fuldstændig mættet af vand.

Desværre er vandstandene i Silkeborg Kommune endnu ikke faldet nok til, at man rigtigt kan begynde at afhjælpe problemerne.

- Vi kan ikke gøre det store endnu. Det er en gradvis og langsommelig proces, og vi forventer, at der går en uge eller to yderligere, før vi kan begynde at tømme vand i Silkeborg Langsø, siger Ole Rasmussen fra Vejafdelingen i Silkeborg Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

I Silkeborg Kommune er de høje vandstande en 100-års hændelse.

Han oplyser, at det i tørre perioder kan forventes, at vandstanden falder med cirka en centimeters penge om dagen. På dage med nedbør bør man ikke forvente andet end stilstand i vandstanden.

- En forsigtig prognose er, at vandstanden vil falde med en 10-20 centimeters penge den næste måned, siger han.