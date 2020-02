Frygt for dige-kollaps: 11 boligblokke evakueret

Den høje vandstand gør nu, at Sydøstjyllands Politi har besluttet at rømme hele boligområdet Bygholm Åvænget ved Schüttesvej i Horsens.

Politiet beder alle borgere, der er hjemme på nuværende tidspunkt, om at forlade deres bolig. De vil kunne tage ophold i Forum Horsens, hvor der er indrettet en lokalitet til det. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en sikkerhedsforanstaltning, ligesom vi skriver i pressemeddelelsen. Lige nu har vi ikke flere informationer end det, der står i pressemeddelelsen, siger kommunikationschef hos Sydøstjyllands Politi, Ulla Kaspersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bygholm Åvænget ligger her øst for Bygholm Sø. De 11 boligblokke, som er blevet evakueret, er markeret med en gule ring.

Vandstanden i Bygholm sø er lige nu så høj, at det ifølge politiet måske kan føre til underminering af det dige, Schüttesvej passerer søen på.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at det endnu ikke er muligt for myndighederne at afgøre, hvornår borgerne vil kunne vende hjem. De opfordrer borgerne til at følge med på Horsens Kommunes Facebook-side.

Også Bygholm Park er blevet lukket for publikum.

En af beboerne på Bygholm Åvænget, Erna Møller, var på vej hjem fra et møde i Aarhus. Men da hun kom tilbage til området, fik hun at vide, at hun ikke måtte køre ind til sin boligblok.

- Jeg kunne godt se, at der var meget vand, og at det var gået over bredderne. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg er lidt rystet, for hvad pokker kommer der nu til at ske?, spørger Erna Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Erna Møller fortæller, at der flere politifolk til stede.

- Jeg er da bange for, hvis bygningen kollapser, og jeg mister alle mine ting, siger Erna Møller.

Busser indsat til at fragte passagerer

Horsens Kommune har på deres Facebook-side også oplyst om evakueringen. Her skriver kommunen, at der er indsat busser til at fragte beboere i området til Forum Horsens.

Borgere, der er på arbejde eller andet, og kommer hjem senere, skal også holde sig ude af området. Politiet er til stede i området.

Ifølge den seneste opdatering fra Horsens Kommune klokken 14.21 ser det ikke ud til, at vandet stiger mere. Den seneste time har vandstanden været stabil.