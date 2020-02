Oversvømmet rostadion: Ro-både sejler rundt indenfor

På trods af, at man har opstuvet ro-bådene i højderne, har vandet alligevel formået at nå dem.

Når nogle af de 800 ro-entusiaster, som har nøglekort til Brabrand Rostadion, sejler hjem fra deres næste tur, så kan de faktisk ro direkte ind i bådhuset, som lige nu er oversvømmet.

Vandkapaciteten i Brabrand Sø ved Aarhus er nemlig ligesom utallige andre steder for længst blevet overskredet, og det er blandt andet gået ud over ro-klubben i Brabrand.

00:26 VIDEO: Også på den store indfaldsvej Strandvejen i Aarhus hærger vandmængderne. Video: Privat Luk video

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Nu skal der waders til bare for at komme ind i bygningen. Det værste er vel, at det har stået på så lang tid nu, siger næstformand i Brabrand Rostadions bestyrelse, Klaus Krussel, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Til at starte med tænkte vi, at det kommer nok ikke længere op end til portene herude. Men så begyndte det bare at stige og stige, og til sidst kom det så indenfor. Det er træls, for at sige det mildt.

Vandet vælter ned over Østjylland i disse dage.

Forsøg på at stoppe vandstanden var forgæves

Da vandet begyndte at gå over bredderne ved Brabrand Sø, forsøgte man sig i bådhallen med at opmagasinere bådene et godt stykke over gulvet, og samtidig fik man lagt slanger ud, som skulle pumpe vandet ud af bygningen.

Og faktisk har man allerede for år tilbage forsøgt at gardere sig mod fremtidige udfordringer med forhøjede vandstande.

Alt sammen forgæves.

00:51 FØR OG EFTER: Dronebilleder fra Randers, hvor speedwaybanen er oversvømmet. Luk video

Læs også Speedway-bane under vand: Sæsonstart og nyt klubhus akut truet

- For et par siden skar vi nogle plader til på portene, hvor vi lavede sliser og skruetvingere til, som blev påmontøret på siderne, så eventuelt kunne holdes fra porten. Men det begyndte jo bare at strømme ind med vand alligevel, lige så snart presset blev stort nok. Så var det slut, siger Klaus Krussel.

Selv kontoret ved Brabrand Rostadion ligger fuldstændigt under vand.