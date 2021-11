Fra to kammerater til 38 vogtere: Nu er de Årets Natteravnsforening

For i takt med at byerne Løgten og Skødstrup voksede sammen, blev det også en vigtighed for flere af indbyggerne i den nu noget større by, at sikkerheden i gaderne kunne følge med.

- Jeg har endnu ikke børn i den aldersgruppe, der går i byen. Men når mine børn når den alder, skal de vide, at det er trygt at være her i byen om aftenen, siger Jimmi Harder til TV2 ØSTJYLLAND, og understreger, at tjansen som frivillig nattevagt ikke blot giver ham et stort socialt netværk, men også et tillidsbånd til byens unge.

- Vi får rigtig mange positive tilkendegivelser fra unge, der gerne vil snakke med os. De ved, at i den ene lomme er der bolsjer, og i den anden er der kondomer, og det er en god icebreaker, siger han og fortsætter: