Ung bilist kastede æg og rødbeder efter folk på gaden

Og det var ikke blot en rødbede, der blev fundet i bilen. Flere poser med kokainrester var også at finde i den 20-åriges bil.

Det endte med, at manden blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden med rødbedekasteriet og blev samtidigt sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Sidst, men ikke mindst, var den 20-årige mand af vidner blevet set lave flere hjulspor, og fik derfor en tredje sigtelse for generende og forstyrrende kørsel.

Østjyllands Politi oplyser, at de er ved at danne sig et overblik over omfanget af anmeldelser, og at disse vil indgå i den samlede vurdering af sagen.