Først skulle børnene sove - så gravede han ligdelene ned

Efter nogle dage meldte Flemming Mogensen Freyja Egilsdottir savnet, og det ledte hurtigt til, at han selv blev anholdt. Efter først at have afvist kendskab til, hvad der var sket med hende, erkendte han ved tredje afhøring, hvad han havde gjort. På det tidspunkt havde politiet fundet ligdelene i haven.

Anklageren i sagen kræver fængsel på livstid til Flemming Mogensen. Den tiltalte fortalte i retten, at han selv foretrækker forvaring, så hans psykiske problemer kan blive behandlet.

Det er anden gang, Flemming Mogensen kan blive dømt for drab. I 1996 fik han ti års fængsel for at have dræbt moderen til sin dengang 2-årige søn.



Retssagen kører stadig. Følg med i livebloggen her.

TV2 ØSTJYLLAND har fulgt sagen tæt hele året og har lavet en dokumentar om Flemming Mogensens søn, Alex', kamp for at komme igennem endnu et drab i familien. Det var Alex' mor, Flemming Mogensen blev dømt for at have slået ihjel for over 20 år siden.