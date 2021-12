Flere regionaltog ude af drift

Flere regionaltog er aflyst mellem Aarhus og Fredericia onsdag morgen.

Mellem Skanderborg og Aarhus kører der togbusser fra kl. 04.

Det skriver DSB på deres hjemmeside.

Aflysningerne skyldes et overgravet kabel. Banedanmark arbejder på at udbedre fejlen, og forventer at kunne køre tog igen omkring klokken 9.