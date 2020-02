Fem gode råd: Sådan forbedrer du din sædkvalitet

Danske mænds sæd er desværre en tynd omgang. Billedligt talt vel at mærke. For på trods af en lille stagnering de seneste år, så har kvaliteten været styrtdykkende i mange årtier.

Maja Fedder er molekyærbiolog og ekspert i sædkvalitet ved Sellmerdiers Sædbank.

- Sædkvaliteten hos danske mænd er ikke specielt god i forhold til andre lande og er styrtdykket siden 1973. Den er faktisk halveret i den periode, siger hun, og fortsætter:

- Ca. 15 procent af mænd i Danmark vil få brug for fertilitetsbehandling for at kunne blive biologisk far til et barn, og 25-40 procent vil skulle prøve i længere tid, fordi deres sædkvalitet er nedsat.

Hvis man frygter, at man selv er en af de mange danskere, hvor svømmerne gør sig mere i hundesvømning end butterfly og crawl, så er der heldigvis håb forude.

Der er nemlig masser af muligheder, hvis man gerne vil forbedre sin sædkvalitet.

Herunder får du fem gode råd til netop det.

Kom op af sofaen

Muligvis det mest åbenlyse og mest forudsigelige råd: dyrk motion.

Regelmæssig motion er godt for stort set alting, og det er altså ikke anderledes når det kommer til sædkvaliteten.

Så der er ikke så meget andet for end at lette r**** og komme afsted!

Spis fisk, hvis din partner skal være med rogn

- Det er lidt en kliche, men spis sundt. Sædcellernes udvikling kræver, at der er de rette proteiner og vitaminer til stede, siger Maja Fedder.

Omega-3 fedtsyre nævnes også som en vigtig kilde til bedre sædkvalitet. Gode kilder til Omega-3 er fisk, skaldyr, valnødder, hørfrø og græskarkerner.

Opbevar din pung et sikkert sted

Sædceller er skrøbelige væsner. Derfor skal man også passe på med, hvordan man opbevarer dem.

- Der er en grund til, at testiklerne hænger uden for kroppen. Det er, at sædcellerne helst ikke skal blive mere end 35 grader varme, og højere end 37 grader dur slet ikke, siger Maja Fedder.

Derfor foreslår hun, at man undgår varme i sædet, karbad, sauna og alt for stramme bukser, samt at have varmegivende devices som smartphones eller laptops liggende i lommerne eller på skødet.

Husk at slappe af

Selvom det kan være svært at lave studier med stress, så kunne der være noget der tydede på, at for meget stress og jag i hverdagen kan nedsætte sædkvaliteten.

- I sædbanken synes vi, at vi kan se, at sædkvaliteten styrtdykker under eksamensperioder, siger Maja Fedder.

Så det kan altså være vigtigt også at forkælde hovedet, hvis man vil gøre noget godt for sin sæd.

Skod cigaretten

Et for højt indtag af alkohol og lidt for mange cigaretter kan nedsætte ens sædkvallitet markant, ligesom brug af et rusmiddel som hash og hormonforstyrrende stoffer som anabolske steroider også kan ødelægge ens sædkvalitet.

Det anbefales, at man kvitter smøgerne, nedsætter sit forbrug af diverse rusmidler og styrer så langt uden om hormonforstyrrende stoffer som muligt.