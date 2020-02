Person i drukneulykke på Aarhus Havn

Fredag eftermiddag er Østjyllands Politi og beredskabet til stede ved en drukneulykke på Aarhus Havn.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Vi er til stede på Fiskerivej ved Aarhus Havn, hvor en død person kl. 13.08 blev fundet i vandet. Vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder og id på personen og kan pt ikke sige mere. Vi følger op så snart, vi kan sige mere. . #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 28, 2020

- Vi er til stede på Fiskerivej ved Aarhus Havn, hvor en død person kl. 13.08 blev fundet i vandet. Vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder og id på personen og kan pt ikke sige mere, skriver de på Twitter.

Ved ikke hvem den omkomne er

På nuværende tidspunkt ved politiet ikke meget mere om ulykken.

- Vi er ved at få fastslået dødsårsagen og identiteten på den omkomne. Mere har vi ikke endnu, så det er ikke muligt for mig at sige yderligere, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er her på havnen i Aarhus, politi og beredskab er til stede. Foto: Google Maps