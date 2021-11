Elever på visse uddannelser kommer oftest til skade i trafikken

Tirsdag lagde blandt andre Allan Horn vejen forbi skolen for at holde foredrag om, dengang han selv var involveret i en trafikulykke tilbage i 2003.

- Jeg var en ung dreng, der prøvede at finde ud af, hvem jeg var. Jeg endte med en tur i byen og havde fået for mange øller. Da jeg ville køre derfra, kørte jeg med al for høj hastighed ind i et træ, fortæller han efterfølgende til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Da jeg brækkede ryggen, fandt jeg ud af, at bruddet var komplet. Det vil sige, at jeg er lam fra brystet og ned. Det har resulteret i, at jeg har levet livet i kørestol lige siden.

Og Allan Horn understreger, at det især er savnet efter at kunne sparke til en bold og deltage i familiens aktiviteter, der nager ham. Og irritationen over ikke bare at kunne rejse sig op.