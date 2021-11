Sådan bliver Black Friday anderledes i år

I 2020 stod Black Friday i coronaens tegn, og rigtig meget af handlen var flyttet til netbutikkerne. Men i år ser det ud til, at de fysiske butikker er med igen.

- Sidste år var tendensen, at salget i ugen op til var højere end på selve fredagen. Og det var rigtig godt i forhold til det smittetryk, der var der, siger Kasper Jeffris til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom smittettallet stiger for tiden, og de globale problemer med forsyningskæder har luret i baggrunden, så tror butikkerne i Randers på en succesfuld Black Friday i år.

- Jeg tror, at vi er noget bedre stillet i de fysiske butikker i år. Folk er vaccinerede, og de er generelt gode til at holde lidt afstand, siger bestyrelsesformanden for Randers Cityforening.