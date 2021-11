Nu lysner det for vinterherberg, men de mørke skyer truer fortsat

For halvanden uge siden åbnede Aarhus Vinterherberg til en ny sæson. Men selvom glæden over at åbne var stor, var udsigten mere dyster.

Stedet manglede akut frivillige. I en sådan grad, at det faktisk var lukningstruet.

Nu fortæller den daglige leder af stedet, Søren Christensen, at det er lykkes at finde flere frivillige til at hjælpe.

- Efter vi fortalte om udfordringerne, har vi fået cirka 20 frivillige mere. Så det er langt bedre nu, end jeg havde frygtet, men vi mangler fortsat nattevagter, men det vil vi nok komme til gennem hele sæsonen, siger Søren Christensen, der qua sin erfaring fra tidligere år særligt forudser, at manglen på hænder bliver større i starten af det nye år.