Akut mangel på frivillige: Vinterherberg for hjemløse truet af lukning

Og Aarhus Vinterherberg er ikke alene - også Kirkens Korshær og Røde Kors i Aarhus skriger på frivillige hænder. Flere genbrugsbutikker med rod i velgørenhed må også holde lukket af samme årsag.

Søren Christensen mener blandt andet, at manglen på frivillige kan tilskrives coronaen.



- Vi er lige pludselig begyndt at sidde derhjemme og have tid med hinanden, og det betyder måske, at man tænker: "Der er vel ingen grund til at fare ud af huset igen for at lave frivilligt arbejde", siger han.