Donation opfylder ældres store ønske - nu kommer de ud i naturen

Sjældne svampe, fuglelyde og skiftende årstider er ikke længere noget de ældre på plejehjemmet Sifsgård i Åbyhøj kun kan opleve fra plejehjemmets vinduer.

- Vi har nogle borgere, der har ønsket at komme mere ud i naturen, men også tænkt, at det ikke var muligt, siger besjælingskonsulent på Sifsgård, Line Elmstrøm Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Med donationen på 157.400 kroner fra TrygFonden har borgerne nu fået muligheden for at lære en masse om naturen og udforske de skiftende årstider med hjælp fra en naturvejleder.

Jeg får nogle gode oplevelser sammen med andre, og det giver noget hele vejen igennem. Jørn Abrahamsen, beboer, Sifsgården

- Det er superdejligt, at de har lyst til at støtte vores projekt og give borgerne muligheden for at generobre naturen, så de ikke sidder så meget herinde, siger Line Elmstrøm Poulsen.

Stort ønske fra borgerne

I samarbejde med en gruppe borgere og med udgangspunkt i plejehjemmets egen undersøgelse om borgernes trivsel fik Line Elmstrøm Poulsen idéen til at tage ud i naturen.

- Det er gåture og busture, der står øverst på ønskelisten. Det er vigtigt for mange at få et afbræk ved at komme uden for plejehjemmets fire vægge.

Hver anden uge tager plejehjemmets beboere på udflugt i naturen.

Muligt for alle

Mandag er flere borgere taget til Aarhus Havn og Dome of Visions med plejehjemmets minibus, der har givet mange gode oplevelser.

- Jeg får nogle gode oplevelser sammen med andre, og det giver noget hele vejen igennem, siger Jørn Abrahamsen, der har været med på tur seks gange.

Signe Bøgh Tonnesen, der er naturformidler og tilknyttet Sifsgård, planlægger udflugter for de ældre hver anden uge. De andre uger står hun bag arrangementer på plejehjemmet, så andre, der ikke har mulighed for at komme ud, også lærer noget om naturen.

- Ideen er at give dem nogle andre oplevelser og at få nogle nye fortællinger, siger Signe Bøgh Tonnesen.

Indtil videre har de ældre blandt andet været ved Moesgaard Strand, i Væksthusene og været til foredrag om ulve. På mandag er der planlagt en skovtur for Sifsgårdens beboere.