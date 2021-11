Corona har ikke forandret alt: Traditionen tro fejrer dronningen jul i Aarhus

Kronprinsfamilien fejrer julen med dronningen i Aarhus. Prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fællesbørn har de seneste år også været en del af fejringen på Marselisborg Slot, men i år tager de fire til Frankrig for at være sammen med prinsessens familie.

Prins Joachims ældste sønner, prins Nikolai og prins Felix, tilbringer julen med deres mor, grevinde Alexandra.