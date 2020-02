Bydel lokker med lækkert nybyg - men beboere føler sig snydt i byggerod

I mange år har Gellerup haft ry for at være et uroplaget område, som få har lyst til at bo i.

Men nu skal der gøres op med det dårlige ry. For Gellerup er under forvandling. Derfor viste Brabrand Boligforening i dag flere nyrenoverede og indflytningsklare lejligheder frem for interesserede. Formålet er at tiltrække flere ressourcestærke beboere til området.

- Vi er kommet til det sted i udviklingen af Gellerup, hvor vi synes, det er interessant for aarhusianerne at komme ud og se, hvor langt vi er kommet, siger Keld Laursen, der er formand i Brabrand Boligforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gellerup har siden opførelsen sidst i 1960’erne udviklet sig til at være et socialt udsat boligområde. Derfor forsøger Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening at ændre området til at blive en attraktiv bydel. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

Men til trods for nyindrettede lejligheder, er det ikke alt sammen fryd og gammen. Det mener i hvert fald én af de beboere, der har boet i de nye boliger i Gellerup i et år:

- Det giver jo ikke så meget mening, når man ikke er færdig med noget, at man så begynder at fremvise noget andet, siger Christian Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og andre beboere er nemlig utilfredse med, at der stadig er byggerod, grusvej og andre ufærdige projekter lige foran lejlighederne.

- Det er bare lidt sørgeligt, når man gerne vil have folk til at flytte ind, og det er en ny, fed bygning. Men så gør man det bare ikke færdigt, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det er virkelig synd, at man bare lader tingene falde hen til ingenting.

01:47 VIDEO: I dag var der åbent hus i Gellerup - men nuværende beboere er ikke tilfredse med situationen. Luk video

Spørger man Brabrand Boligforening, så er det særligt økonomi, der er årsag til de ufærdige områder:

Området omkring parkeringspladsen er nemlig - ifølge boligforeningen - solgt til en privat, som skal opføre rækkehuse. Derfor giver det ikke økonomisk mening at færdiggøre pladsen.

- Jeg forstår godt, de er ærgerlige over det, men vi har altså et ansvar for at bruge pengene mest hensigtsmæssigt, siger boligforeningsformanden og fortsætter:

- Hvis man kommer tilbage her om nogle år, så vil vi se noget, der er rigtigt fint, Men desværre går der nogle år, før det er færdigt.

Ifølge beboer Christian Jakobsen er det ikke kun containere, rod og mudder, der irriterer ham.

- Det kræver så lidt. Vis borgerne herude en smule respekt og få gjort tingene færdige herude, siger Christian Jakobsen.