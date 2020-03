Atomdrevet hangarskib kommer alligevel ikke til Aarhus

Mange havde set frem til at spotte ægte fransk militær isenkram på havnen i Aarhus. Men det bliver ikke til noget.

Det oplyser Forsvarskommanden i pressemeddelelse.

Det er et af verdens største hangarskibe, Charles de Gaulle, som den 29. marts skulle have lægget til kaj.

Skibet kommer stadig til de danske farvande, men for at undgå en eventuel smittespredning med coronavirus er flere aktiviteter i forbindelse med hangarskibsgruppens besøg aflyst.

Et kampfly gør klar til at lette fra Charles de Gaulle skibet i kampen mod Islamisk Stat. Foto: Mario Goldman /Scanpix

Der vil blive taget foranstaltninger for, at der ikke skal ske smittespredning i forbindelse med aktiviteterne.

Personalet om bord på skibene vil ikke gives landlov, og der vil ikke ske besøg på skibene fra dansk side, skriver Forsvarskommandoen.

Kunne have været første gang

Udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc. Dem.) kunne tidligere på måneden oplyse, at det ellers ville have været første gang, at et fransk hangarskib skulle have besøgt en dansk havn.

Den danske fregat Niels Juel vil stadig være en del af den skibsgruppe, der står for sikkerheden omkring det franske hangarskib Charles de Gaulle.

- Vi er sammen om sikre, at Europa tager et større ansvar. Det gavner Danmarks og vores allieredes sikkerhed og understreger Danmarks meget aktive udenrigs- og sikkerhedspolitiske linje, sagde Jeppe Kofod.

Det er anden gang, at danske Niels Juel bliver indsat i hangarskibsgruppen. Sidste gang var i 2019, hvor fregatten deltog i gruppens operationer i Middelhavet.